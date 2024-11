Prima bozza per il calendario dei rally 2025 in Lombardia. Nei giorni scorso è scaduto il termine per gli organizzatori per chiedere le date per la prossima stagione. Si tratta di un primo passo, è bene specificarlo, più avanti sono previste riunioni di confronto e la ratifica finale da parte della federazione AciSport. Due le richieste da Como: in ordine di tempo nel fine settimana del 17 maggio 2025 è stato registrato il Rally Valle Intelvi. Per il Rally Aci Como Villa d’Este la data è il 25 ottobre. Ben lontana dal Giro di Lombardia di ciclismo, che sarà l’11 dello stesso mese. Nel 2024, come è noto, i due eventi sono stato proposti nello stesso fine settimana.

Il calendario provvisorio 2025

Queste le gare che hanno chiesto di essere inserite nella programmazione delle corse il prossimo anno. Ovviamente da rivedere, visto che c’è anche una contemporaneità

1 marzo 11° Camunia Rally (Brescia)

1 marzo 33° Rally Internazionale dei Laghi (Varese)

15 marzo 9° Motors Rally Show (Pavia, gara in circuito)

22 marzo 11° Rally Coppa Camuna (Brescia)

12 aprile 39° Rally Prealpi Orobiche (Bergamo)

17 maggio 17° Rally Valle Intelvi (Como)

31 maggio 68° Rally Coppa Valtellina (Sondrio)

27 giugno 4° Rally Valle Oltrepo’ (Pavia)

16 agosto Acp Summer Rally (Pavia, in circuito)

19 settembre 48° Rally 1000 Miglia (Brescia)

4 ottobre 13° Rally del Sebino (Bergamo)

25 ottobre Rally Aci Como Villa d’Este (Como)

15 novembre 9° Special Rally Circuit by Vedovati Corse (Autodromo di Monza)

29 novembre 5° Pavia Rally Circuit (Pavia, in circuito)

5 dicembre Monza Rally Show (Autodromo di Monza)