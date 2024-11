Buone notizie per il mondo automobilistico lariano da Roma. La Federazione Sportiva AciSport ha assegnato le validità delle gare per i titoli nazionali per la stagione agonistica 2025.

Prima di tutto i rally. Confermata la doppia validità di Trofeo Italiano Rally e di Coppa Italia per il Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como. Promozione in Coppa Italia per il 17esimo Rally della Valle Intelvi. La prova è stata iscritta a calendario sportivo nazionale dall’Aci Como e organizzata in stretta collaborazione con la Valle Intelvi Corse. In entrambi gli eventi, Aci Como-Villa d’Este e Valle Intelvi, si svolgerà in coda alle vetture moderne la competizione riservata alle auto storiche.

Si attende la stesura del calendario definitivo per la data definitiva: la richiesta degli organizzatori è stata per i weekend del 17 maggio (Valle Intelvi) e 25 ottobre (Aci Como-Villa d’Este).

“È un riconoscimento della capacità organizzativa del nostro ente e, per quanto riguarda il Rally della Valle Intelvi, della Vic che, per l’edizione 2025 tornerà nell’ambito delle manifestazioni iscritte a calendario sportivo nazionale dell’Aci Como. Personalmente sono molto contento di questa rinnovata sinergia con la Valle Intelvi Corse” ha dichiarato il presidente Aci Como e vicepresidente della giunta sportiva nazionale Enrico Gelpi.

Ma non è tutto. Promosso a Campionato Italiano regolarità auto storiche (Cireas) il 4° Trofeo Classic Lago di Como. Infine, per il 7° Lago di Como Ecogreen è stata proposta la validità di Campionato Italiano e Trofeo Nazionale.