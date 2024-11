Nuova scadenza per i progetti che hanno superato la fase 1 del bando “Emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo. Le realtà del territorio selezionate lo scorso mese di luglio hanno a disposizione ancora poche ore per presentare tutti i documenti necessari ad ottenere i fondi messi a disposizione dal bando, complessivamente 5 milioni di euro. È stata fissata per domani 7 novembre la scadenza della fase 2.

Lo scorso luglio si era chiusa la contesa, durata mesi, tra Comune e Provincia di Como. Entrambi avevano presentato un progetto: il Comune puntava ai fondi per la “rinascita” dei musei civici, mentre la Provincia per creare un polo scolastico post diploma a Cassina Rizzardi, a Villa Porro Lambertenghi, edificio dell’amministrazione in disuso dal 1974. Entrambi erano rimasti a bocca asciutta con la bocciatura dei rispettivi progetti.

Altre proposte sono invece andate avanti nell’iter: il museo diffuso del merletto e del mobile di Cantù, i percorsi voltiani di Brunate, l’ampliamento della sede di Cometa e il nuovo oratorio di Olgiate Comasco.

Saranno queste realtà a dover presentare entro domani tutta la documentazione richiesta. “È prevista una verifica da parte degli uffici e del consulente incaricato – spiega Enrico Lironi, consigliere di amministrazione di Fondazione Cariplo – Poi ci sarà un passaggio in commissione e nel CdA. Entro la metà di gennaio 2025 arriverà la comunicazione ufficiale. I fondi saranno distribuiti tra gli enti che avranno presentato la documentazione corretta. Sono quattro le province coinvolte nel bando: oltre a quella di Como, quelle di Varese, Verbano Cusio Ossola e Brescia. Dunque, il lavoro è moltiplicato”.

In gioco per ogni provincia – come detto – 5 milioni di euro, a cui la Regione ne aggiungerà altri 3. “I progetti selezionati – sottolinea Lironi – hanno risposto alle caratteristiche di base del bando, offrendo risvolti positivi negli ambiti sociale, culturale, di attenzione alla persona, e hanno una solidità economica in linea con le tempistiche di realizzazione. L’obiettivo del bando e di questi progetti è rafforzare le comunità locali sotto diversi punti di vista”.