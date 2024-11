Dopo la sconfitta di Empoli il Como torna subito in campo. Giovedì sera alle 20.45 i lariani sono ospiti del Genoa allo stadio Marassi. La sfida apre la 12esima giornata di serie A. Gara che è stata affidata all’arbitro Antonio Rapuano di Rimini.

Tra gli azzurri, purtroppo, un lungo elenco di infortunati: mister Cesc Fabregas ha fatto il punto della situazione alla vigilia della trasferta, ipotizzando per ogni giocatore i tempi di recupero. Saranno fuori causa Sergi Roberto (probabile rientro con il Monza), Luca Mazzitelli (da valutare, in campo con Monza o Fiorentina), Daniele Baselli (ha appena ripreso ad allenarsi) e probabilmente anche Alessandro Gabrielloni (problema fisico dopo la partita di Empoli).

Poche speranze di recupero per Ignace Van Der Brendt, che comunque è in miglioramento. La Nazionale del Belgio lo ha convocato – al pari di Nico Paz con l’Argentina – ma mister Fabregas gli ha suggerito di rimanere a Como per perfezionare il recupero. Lo ha spiegato lo stesso allenatore. Decisamente più complicata – purtroppo – la situazione per Maximo Perrone, che ha un ematoma che il tecnico ha definito “pericoloso” per una botta rimediata contro il Verona. Si parla di uno stop fino al mese di gennaio.

Dopo un turno di squalifica rientra l’austriaco Matthias Braunoder, chiamato a reggere il centrocampo azzurro con il tedesco Yannik Engelhardt. Torna titolare Nico Paz, al pari di Patrick Cutrone. Entrambi a Empoli sono partiti dalla panchina.

Mentre il Como è stato superato per 1-0 a Empoli, il Genoa ha vinto con lo stesso punteggio a Parma. Entrambe le squadre in classifica hanno 9 punti, alla pari con Cagliari e Parma.