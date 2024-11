Incidente stradale questa mattina poco dopo le 6 in via Scalabrini a Como. Si sono scontrati, per cause ancora da chiarire, due auto e un camion. Due i feriti, un giovane di 25 anni e una donna di 33 anni, alla guida delle due vetture. Sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna, ma non sarebbero in gravi condizioni. Illeso il conducente del mezzo pesante.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 con un’ambulanza, due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Como. La strada è rimasta chiusa fino alla rimozione dei veicoli e alla messa in sicurezza della carreggiata. Inevitabili le conseguenze sul traffico cittadino.