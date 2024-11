Un uomo di 48 anni di Colverde è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Avrebbe in più occasioni picchiato la moglie, nell’abitazione della coppia. Episodi di violenza ripetuti, al punto che i segni delle percosse sul corpo della donna sono stati notati da conoscenti, che hanno segnalato la situazione ai carabinieri. Dopo gli accertamenti, l’arresto del 48enne, portato in carcere al Bassone (nella foto) in attesa dell’interrogatorio di convalida.