La sera del 4 novembre, una pattuglia della stazione carabinieri di Appiano Gentile, è intervenuta per i rilievi di un frontale tra due auto, fortunatamente con conseguenze non gravi per le persone. I carabinieri, durante gli accertamenti hanno verificato che la patente di uno dei due conducenti, un 55enne di Olgiate Comasco era falsa. L’uomo è stato denunciato per l’utilizzo di un documento falso e per guida senza patente.