Per rubare un cappellino da baseball, non hanno esitato ad estrarre un coltello dal giubbotto per minacciare il 18enne che lo indossava. Il giovane era a bordo di un treno in viaggio tra Como e Monza ed è stato aggredito da tre ragazzi di appena 15 anni, poi identificati dai carabinieri di Seregno. Due sono stati arrestati, uno denunciato.

Il primo novembre scorso, nel pomeriggio, il 18enne era sul treno quando, in prossimità della stazione di Seveso, è stato avvicinato da tre sconosciuti. Uno di questi gli ha preso il cappello da baseball che indossava. Il ragazzo ha reagito e ha chiesto di riavere il cappello, ma per tutta risposta uno dei ragazzini ha minacciato la vittima, mostrando un grosso coltello che nascondeva sotto il giubbotto.

Subito dopo gli aggressori si sono allontanati, sono scesi dal treno arrivato intanto in stazione e sono fuggiti. Il 18enne, supportato dagli amici che viaggiavano con lui, ha seguito i tre ragazzini e ha intanto allertato il numero unico di emergenza 112. Sono arrivati i carabinieri del radiomobile di Seregno, ai quali il 18enne ha indicato i sospetti rapinatori.

I militari dell’Arma hanno bloccato i presunti rapinatori, portati in caserma e identificati. Sono tutti 15enni, residenti uno a Cesate, nel Milanese e due in provincia di Como, a Mozzate e Longone al Segrino. Recuperato e sequestrato anche il coltello usato per minacciare il 18enne. Al termine degli accertamenti, due ragazzi sono stai arrestati e uno denunciato a piede libero. Come disposto dal magistrato della procura minorile di Milano, gli arrestati sono stati portati al Beccaria.