Un furto di merce per un valore di pochi euro è sfociato in una rapina impropria e nell’arresto di un 33enne ghanese, fermato dalla polizia a Como dopo che aveva aggredito l’addetto alla sorveglianza del supermercato di viale Giulio Cesare.

La volante della questura di Como è intervenuta ieri pomeriggio al Carrefour dopo una telefonata al numero unico di emergenza 112. La guardia del supermercato aveva fermato un uomo, scoperto a rubare alcuni prodotti dagli scaffali, per un valore di pochi euro.

Scoperto e fermato, per cercare di fuggire il sospetto ladro ha aggredito l’addetto alla sicurezza. E’ nata una colluttazione e l’uomo è stato comunque bloccato. Sono state intanto chiamate le forze dell’ordine.

Gli agenti della volante, arrivati al supermercato hanno fermato il 33enne, ghanese con precedenti di polizia, svariati alias e irregolare sul territorio. Portato in questura, l’uomo è stato identificato e arrestato per rapina impropria. La guardia, che aveva evidenti escoriazioni sulle mani, è stata inviata al pronto soccorso per essere medicata.