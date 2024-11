Canzo, è uscito nel tardo pomeriggio di ieri per una passeggiata nei boschi con i propri cani ma non ha fatto ritorno. Subito è scattato l’allarme. Il Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, è intervenuto con otto i tecnici. Una squadra territoriale ha setacciato un’area particolarmente impervia, dove era probabile che l’uomo fosse passato. Inoltre sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco con unità cinofile e droni per geolocalizzare il cellulare dell’uomo disperso. Presenti anche i carabinieri.

In tarda serata nei dintorni di Asso è stato ritrovato il 75enne, in buone condizioni di salute. Una volta raggiunto è stato messo in salvo con l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’intervento, impegnativo dal punto di vista tecnico, è finito in serata.