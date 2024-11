Sono 4.780 multe per divieto di sosta e 3.436 per accesso e transito non autorizzato in Ztl in due mesi a Como. I dati emergono dal report delle attività della polizia locale del capoluogo dal 1° settembre al 31 ottobre.

Per divieto di sosta, quindi, i vigili urbani hanno staccato in media 80 multe al giorno in città, mentre sono in media 57 al giorno quelle per accesso nella Zona a Traffico Limitato. I verbali contestati direttamente al trasgressore per violazioni alle norme del codice della strada sono stati 617.

Nei due mesi scorsi, si sono verificati a Como 94 incidenti, 63 dei quali con feriti, nessuno con esito mortale. Via Bellinzona risulta la strada con il maggior numero di incidenti, 9 quelli rilevati tra settembre e ottobre. Segue via Varesina con 7 sinistri. In 11 casi si è registrato un investimento di pedoni e in 10 un coinvolgimento di ciclisti. Sono stati due gli incidenti che hanno interessato i conducenti di monopattino elettrico e 29 quelli con ciclomotori e motocicli.

Gli agenti sono stati impegnati in 135 controlli nelle aree a tutela rafforzata, quelle più sensibili dal punto di vista della sicurezza. Le attività si sono concentrate all’interno della città murata, al parcheggio Ippocastano, in piazzale della Tessitrice, in viale Spallino, in particolare nell’area dell’ex chiesa di San Francesco, nei giardini di via Vittorio Emanuele II, in viale Varese, in particolare nell’area antistante la basilica del Crocifisso, e in via Anzani. Sono stati controllati 38 tra esercizi pubblici, attività commerciali e strutture ricettive e sono state accertate 26 violazioni. Effettuati anche 10 sequestri di merce venduta abusivamente. Elevate inoltre 257 multe per violazioni del Regolamento di polizia urbana.

Infine, sono stati eseguiti 33 controlli “Tari”, la tassa sui rifiuti, e sono state riscontrate 11 violazioni.