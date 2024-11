La Lombardia è la prima regione, per voti raccolti a meno di due mesi dal lancio del 12° censimento de “I Luoghi del Cuore”. L’iniziativa è promossa dal Fai-Fondo per l’Ambiente Italiano. Già 450.000 voti online e cartacei sono stati raccolti finora (la raccolta di preferenze prosegue fino al 10 aprile 2025 su iluoghidelcuore.it e mediante i moduli cartacei scaricabili dal sito). Si tratta di uno dei migliori risultati iniziali mai registrati in vent’anni di programma.

Il Fai Lombardia ha anche diffuso la classifica dei luoghi più votati della nostra regione che hanno superato quota 1.000 preferenze. Due sono in provincia di Como: sono la stazione della funicolare a Lanzo Intelvi e la riserva naturale “Fontana del Guercio” a Carugo. Per rimanere sul Lario, ma nella vicina provincia di Lecco, è apprezzato il Traghetto di Leonardo da Vinci a Imbersago.

“I Luoghi del Cuore si afferma sempre di più come un concreto ed efficace strumento a disposizione delle comunità per valorizzare, e addirittura rivitalizzare, i propri territori – spiega il Fai – Il programma, infatti, interviene non solo attraverso il sostegno diretto a favore di alcuni luoghi – quest’anno i contributi messi a disposizione per il sostegno ai progetti salgono a 600mila euro in totale e il primo classificato si aggiudica 70mila euro, il secondo 60mila euro, il terzo 50mila euro – ma anche grazie alla capacità di innescare processi virtuosi che portano a positivi impatti economici, sociali, culturali e ambientali”.

La riserva naturale “Fontana del Guercio” a Carugo

Imbersago, il Traghetto di Leonardo da Vinci