Un suggeritore esterno per superare con il trucco l’esame teorico della patente. A Como, non si contano i casi scoperti dalle forze dell’ordine. Le denunce si fermato però abitualmente al candidato di turno scoperto durante i quiz. Da Verbania arriva invece la notizia di un’indagine che ha permesso di smantellare un presunto gruppo criminale che si occupava di organizzare e gestire gli esami col trucco, garantendo ai candidati di conseguire la patente con l’inganno. L’inchiesta coinvolge anche Como, con tre episodi sospetti tra aprile e giugno scorsi.

L’indagine, coordinata dalla procura di Verbania, è stata portata a termine dalla polizia stradale di Verbania e della polizia ferroviaria di Domodossola. Sono 14 le persone denunciate, egiziani e pakistani che, facendosi pagare fino a 4mila euro, garantivano ai loro “clienti”, in gran parte immigrati, di ottenere in modo illecito la patente dell’auto e in alcuni casi anche di categoria superiore.

L’indagine è nata nel mese di maggio 2023, quando i poliziotti hanno sorpreso tre cittadini egiziani residenti nella provincia di Milano che avevano superato l’esame teorico in motorizzazione a Domodossola grazie alle risposte fornite dall’esterno. Al termine di un breve inseguimento, gli agenti avevano fermato il suggeritore, un pakistano residente a Bolzano.

Le indagini successive hanno permesso di risalire alla presunta banda. Un gruppo che, a fronte di un pagamento di 4mila euro, forniva un pacchetto completo di servizi per il conseguimento della patente, dall’iscrizione all’accompagnamento all’esame fino al suggerimento delle soluzioni dei quiz. Le persone denunciate fornivano anche il kit per l’esame con il trucco: camicia o maglia con microtelecamera, collegata a una batteria e a un router video, l’auricolare e il modem audio o un telefono.

Ricostruiti episodi di sospetti esami truccati a Como, oltre che a Vercelli, Novara, Savona, Biella, Pordenone, Cuneo, Torino, Verona, Venezia, Padova e Treviso. Proseguono gli accertamenti per identificare i candidati che avrebbero superato i quiz con il trucco e per i quali sarà avviato l’iter per la revisione della patente.

“L’illecito conseguimento delle patenti di guida – avverte la polizia di Verbania – è un fenomeno assai lucroso e in preoccupante espansione”.