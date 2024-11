Al via un nuovo interessante progetto che prende vita in11 biblioteche comunali del sistema bibliotecario della Brianza Comasca, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra il 20 novembre, e della Settimana Nazionale Nati per Leggere, dal 16 al 24 novembre 2024.

Dal 16 al 23 novembre 2024, il sistema bibliotecario della Brianza Comasca invita grandi e piccoli a partecipare a Siamo tutte biblioteche Nate per Leggere!. Si tratta di una speciale settimana di letture per bambini da 0 a 6 anni, che celebra la Settimana Nati per Leggere e promuove la lettura in famiglia in età prescolare.

Presente in oltre 2000 comuni italiani con circa 800 progetti locali, il programma di Nati per Leggere è animato e impreziosito dal lavoro di bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici e associazioni di volontariato, uniti in nome di un obiettivo comune: favorire la lettura tra i più piccoli, migliorando così lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini.

Delle 16 biblioteche comunali del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, sono 11 quelle che aderiscono al programma nazionale Nati per Leggere, garantendo così una presenza capillare e coordinata nella promozione della lettura in età prescolare su gran parte del territorio. In particolare, le biblioteche hanno ideato una serie di attività ad hoc. Organizzano periodicamente incontri di promozione della lettura presso le proprie sedi e in altre strutture accreditate del territorio, come scuole dell’infanzia, asili nido, librerie e spazi pubblici. Lavorano al fianco delle famiglie dei nuovi nati, sensibilizzandole sull’importanza della lettura. Inoltre, mettono a disposizione testi dedicati ai molteplici aspetti della genitorialità. Non solo: libri, albi illustrati e silent book sono continuamente disponibili al prestito.

Gli eventi si svolgeranno nelle biblioteche di Alzate Brianza, Brenna, Cantù, Capiago Intimiano, Cermenate, Figino Serenza, Pusiano e Tavernerio con la biblioteca di Albese Con Cassano, rispettando le specifiche modalità di ciascuna sede. In particolare, presso le biblioteche di Alzate Brianza, Cantù e Brenna sono previsti due appuntamenti nell’arco della settimana.

Isabella Girgi, assessore alla Cultura del Comune di Cantù con delega al Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca, ha commentato: “In un mondo sempre più frenetico, leggere con e per i bambini rappresenta non solo un momento di crescita, ma soprattutto un’occasione di incontro e di scoperta reciproca. Questo programma è una risorsa preziosa per le nostre comunità, capace di dare vita ad una rete di cura e di sostegno per le nuove generazioni”. Poi il suo invito rivolto alle famiglie, affinché partecipino alle iniziative organizzate nelle biblioteche “per condividere l’emozione e la magia della lettura insieme ai più piccoli”.