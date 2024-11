È una protesta di piazza silente, operosa e gioiosa. Viva Vittoria Como è il progetto a cui il Comune ha aderito per dire no alla violenza contro le donne. L’iniziativa arriva in città l’8 e 9 novembre 2025, quando migliaia di coperte in maglia coloreranno piazza Cavour per dire no alla violenza sulle donne. Le coperte saranno oggetto di una raccolta fondi e l’intero ricavato sarà devoluto alla Casa della Giovane di Ponte Chiasso, che lavora ogni giorno al fianco delle donne più fragili, aiutandole a raggiungere la propria autonomia. Viva Vittoria Como è simbolo di una lotta contro l’isolamento e a difesa del diritto a essere libere.

I quadrotti in lana, che a novembre dell’anno prossimo copriranno la centralissima Piazza Cavour, non sono semplici manufatti. Racchiudono, invece, un messaggio di coraggio e resilienza. L’obiettivo è contrastare ogni forma di violenza e riconoscere il valore di ogni donna come artefice del proprio destino. Chiunque volesse aderire al progetto, può ricevere maggiori informazioni sul sito web di Viva Vittoria.

Il comune di Como, ha ricordato il vicesindaco Nicoletta Roperto, “c’è ed è presente su un tema così importante per la comunità”, rispondendo alle esigenze delle donne in difficoltà. “Il numero da chiamare è sempre il 1522. Il Comune di Como, inoltre, mette a disposizione il numero 800 177 716 al quale risponde un assiste sociale dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 11. Se le donne avessero bisogno, possono contattarlo”, ha sottolineato.