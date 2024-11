Nascondeva nell’auto 2 chili di cocaina la coppia milanese fermata ieri a Como dalla polizia durante un posto di controllo organizzato in via Tentorio, nella zona adiacente alla vecchia Motorizzazione Civile, uno dei principali svincoli in entrata e in uscita dalla città.

In manette per traffico di sostanze stupefacenti sono finiti un uomo di 32 anni nato in Svizzera, e una donna di 38, nata a Treviglio, in provincia di Bergamo, ma entrambi residenti a Cassano d’Adda.

Auto a noleggio e atteggiamento preoccupato

I due sono stati bloccati dagli agenti della squadra mobile di Como nel corso dei servizi finalizzati proprio al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, organizzati su indicazioni del questore Marco Calì, in quelle zone ritenute strategiche e di maggior afflusso di veicoli e persone.

La coppia era a bordo di un suv con targa elvetica risultato preso a noleggio oltreconfine, presso una società di Noranco. Gli agenti hanno immediatamente notato l’atteggiamento agitato e preoccupato di entrambi durante il controllo ed hanno avuto immediatamente la sensazione che nascondessero qualcosa. Gli investigatori della squadra mobile, hanno così iniziato ad ispezionare il veicolo, scoprendo sotto il sedile del passeggero, un grosso pacco che racchiudeva quella che è risultata essere cocaina, per un peso complessivo pari a 1,76 kg.

La coppia milanese in carcere a Como

Auto e occupanti sono finiti in Questura dove la coppia è stata identificata e arrestata per traffico di sostanze stupefacenti, il P.M. di turno ha poi disposto che venissero trasferiti al carcere del capoluogo comasco.

Sono ora in corso indagini volte a delineare l’intero traffico posto in essere dai due arrestati.