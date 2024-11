Gli open day di Acinque regalano un nuovo appuntamento alla scoperta dell’impianto di potabilizzazione de Lereti, l’azienda di distribuzione del gruppo. Per l’occasione, sono state organizzate visite guidate nella caverna sotto il Baradello.

L’infrastruttura è un modello di efficienza e sostenibilità a livello internazionale. Racchiude avanguardia e suggestione, dove la tecnologia si unisce alla natura: l’impianto, infatti, è collocato all’interno di una caverna, è completamente nascosto alla vista e a impatto urbanistico zero. Lo scavo venne avviato ampliando un rifugio antiaereo e completato in tempi record.

La particolare localizzazione garantisce un’elevata protezione della centrale, completamente automatizzata e sorvegliata a distanza attraverso un sistema di telecontrollo. L’impianto tratta 600 litri d’acqua al secondo, prelavata dal lago, al largo della punta di viale Geno.

Per Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque, “è il fiore all’occhiello industriale del gruppo, sotto molti punti di vista un modello del settore di cui i comaschi possono essere orgogliosi”. Impianti aperti, tappa dopo tappa, sta interessando tutte le aree in cui opera la società. A tal proposito, commenta Cetti: “Considerando interesse e partecipazione, possiamo dire che sicuramente gli open day incontrano il favore delle comunità locali cui abbiamo voluto offrire l’opportunità di conoscere il nostro patrimonio e scoprire come nasce l’energia che arriva nelle nostre case”.

Acinque – ha ribadito l’amministratore delegato – mira a rafforzare “il legame con i territori di cui è espressione, all’insegna dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione delle risorse”.