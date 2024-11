Dopo il successo con Avellino, la Pallacanestro Cantù tornerà in campo alle ore 18:00 di domenica 10 novembre al PalaElachem di Vigevano.

L’avversario dei biancoblu, in quella che sarà la decima giornata del campionato, sarà Vigevano che occupa attualmente il quindicesimo posto nella classifica dell’A2, con tre vittorie e sei sconfitte. I brianzoli, dal canto loro, sono reduci dalla vittoria contro Avellino.

Coach Brienza: “Vigevano campo caldissimo”

“Quello di Vigevano è un campo caldissimo. Inoltre, loro arrivano da una brutta sconfitta nell’infrasettimanale a Verona, e, quindi, oltre alla consueta energia e voglia di dare il massimo che chiaramente hanno tutte le volte in casa anche grazie alla spinta dal loro pubblico, domenica avranno anche giustamente una voglia di rivalsa per quella che è stata una brutta prestazione. Prestazione negativa che però è frutto di una situazione particolare, perché fino a oggi onestamente Vigevano mi ha sempre dato la percezione di essere una squadra solida e che è riuscita a vincere le partite in cui poteva e doveva vincere, ma anche di aver sempre lottato sempre contro tutti. È chiaro che un passo falso ci può stare e può capitare, ma noi quindi dovremo essere ancora più pronti nell’affrontare un avversario che avrà sicuramente tanta voglia di ripartire”, conclude coach Brienza.