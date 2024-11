La guardia di finanza ha scoperto tre lavoratori irregolari, due italiani e un pakistano, in servizio in un ristorante comasco. Oltre alle sanzioni, le fiamme gialle hanno chiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell’attività in attesa della regolarizzazione dei lavoratori.

Nell’ambito dei controlli, le fiamme gialle hanno accertato negli ultimi giorni 13 irregolarità per mancati scontrini, due per omessa manutenzione del registratore di cassa e una per il mancato pagamento del canone Rai.