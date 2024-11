Lipomo. Rubano smartphone e smartwatch in un negozio di elettronica per oltre 3mila euro. Arrestato un georgiano di 36 anni e un altro denunciato dalla polizia di Stato. E’ accaduto nel primo pomeriggio di sabato quando le volanti sono intervenute in un grande magazzino di elettronica ed elettrodomestici di Lipomo, dove era stato segnalato un furto di merce, con i ladri ancora all’interno del negozio. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno visto il responsabile del centro inseguire all’esterno del negozio un uomo. Gli agenti hanno intuito la dinamica bloccando il fuggitivo.

Inoltre dalla visione delle immagini delle telecamere gli agenti hanno verificato che all’interno del negozio vi fossero almeno tre soggetti. Il georgiano di 36 anni staccava i cavi antifurto per prendere telefoni e orologi digitali, un complice li nascondeva e infine un terzo uomo – un georgiano di 43 – faceva da palo.

L’intervento del responsabile nell’istante in cui si è accorto del furto, ha permesso di recuperare due smartwatch del valore di quasi 900 euro. Altri oggetti invece sono rimasti in possesso del terzo complice, che è riuscito a fuggire.

I due georgiani sono stati portati in Questura per essere identificati. Il 36enne, domiciliato a Milano, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la legge sull’immigrazione e alcuni alias collezionati nel tempo, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. Il complice invece è stato denunciato. In corso indagini per identificare il terzo complice, che è riuscito a fuggire con il resto della merce.