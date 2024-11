I carabinieri di Mozzate, con l’unità cinofila e con il personale delle Polizie Locali del paese e di Locate Varesino, sabato sera, durante i consueti controlli hanno sorpreso alla guida della propria auto un 47enne italiano di Beregazzo con Figliaro un con un tasso alcolemico pari a 3,15 g/l ben sei volte superiore al limite consentito, che si attesta – è noto – a 0,5. Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato.

Sempre durante i controlli a Mozzate, un 33enne egiziano, di Cislago (provincia di Varese) già noto alla giustizia, è stato trovato con cinque dosi di cocaina e oltre 1.100 euro in contanti. Droga e soldi sequestrati e per il 33enne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Sono stati, inoltre, sorpresi un 48enne di Locate Varesino e un 33enne di Desio (Monza e Brianza) con modiche quantità di marijuana e di cocaina. Entrambi sono stati segnalati alle competenti prefetture come consumatori.