Apre il bando Nidi gratis plus in Lombardia, ma il sistema va in tilt al debutto. In una nota Regione Lombardia spiega che “sono stati riscontrati alcuni problemi tecnici”. I fondi messi a disposizione dalla misura risultavano erroneamente esauriti già dopo un’ora a causa di un errore tecnico. Sulla questione è intervenuto l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini che ha voluto sottolineare: “Ci tengo a rassicurare tutte le famiglie circa la disponibilità delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia. Aria si è attivata per risolvere l’errore e informare gli utenti interessati che non dovranno ripetere la procedura”.

Ad attaccare è il Partito democratico con il consigliere regionale Angelo Orsenigo che alla notizia del malfunzionamento del sistema informatico regionale all’apertura del bando Nidi gratis rivolto alle famiglie ha detto: “Il sistema informatico di Regione Lombardia sta facendo davvero tanti errori e credo che i cittadini meritino più rispetto. Occorre chiedere scusa”. Poi Orsenigo conclude: “Oltre al bando Nidi Gratis, è andato in tilt per l’ennesima volta anche il software in uso ai medici di base, che sono furenti perché così non riescono a lavorare e lo devono anche spiegare ai pazienti. Evidentemente sul fronte informatico in Regione ci sono problemi seri che vanno affrontati”.