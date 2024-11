Como-Fiorentina. Alle 12 la società lariana ha attivato la prelazione per gli abbonati per la partita tra gli azzurri e la Viola, valida per la 13esima giornata di serie A. La partita è in programma domenica 24 novembre alle ore 15 allo stadio Sinigaglia. La prelazione resterà attiva fino a venerdì 15 novembre alle ore 12, specifica il club lariano. Gli abbonati alla stagione 2024-2025 potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per altre persone, in un’unica transazione, per tutti i settori dello stadio, inserendo il sigillo fiscale dell’abbonamento al momento dell’acquisto. La vendita libera scatterà venerdì 15 novembre alle ore 15. I biglietti saranno disponibili sul sito comofootball.vivaticket.it e presso i punti vendita Vivaticket.

Gli infortunati

In occasione della pausa di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Como ha fatto il punto sulla situazione degli infortunati. Sergi Roberto si trova a Barcellona per seguire un percorso riabilitativo: è previsto il possibile rientro contro il Monza. Più lunghi i tempi per Maxi Perrone. Dopo aver mostrato miglioramenti incoraggianti in seguito all’infortunio rimediato contro il Verona, per un versamento alla coscia occorso durante un recente allenamento è costretto a posticipare la data del suo rientro in campo. Il piano di recupero mira alla completa guarigione e al ritorno in campo entro gennaio. Alessandro Gabrielloni è attualmente sottoposto ad accertamenti per un fastidio al polpaccio. Ignace Van der Brempt sta seguendo un programma di riabilitazione specifico, con un piano personalizzato che mira a garantire il suo ritorno in campo in condizioni ottimali dopo i recenti problemi fisici. Luca Mazzitelli risponde positivamente alle terapie in seguito al trauma subito durante la partita contro la Lazio. Daniele Baselli continua il suo percorso di recupero dopo la lesione muscolare rimediata durante un allenamento.