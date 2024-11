Colpito da un ramo di un albero mentre lavorava ad Appiano Gentile, in via Monte Carmelo, è stato trasportato in gravi condizioni al Sant’Anna un uomo di 52 anni. L’incidente è avvenuto nella zona di Cascina Carbunitt. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, al vaglio dei tecnici dell’Ats Insubria. L’uomo ha riportato un grave trauma al torace e alla schiena. Per i soccorsi sono intervenuti l’ambulanza e i vigili del fuoco.