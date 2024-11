Il Luna Park e il circo tornano nell’area di Muggiò a Como. Il mese scorso dopo la sentenza del Tar sul Luna Park – in cui è stato accolto il ricorso dei giostrai – l’amministrazione comunale aveva infatti annullato il precedente avviso di selezione pubblica dove la zona destinata alle attrazioni era stata ridotta.

Nella nuova delibera della giunta comunale l’area di piazza D’Armi dove si svolgerà il circo dal 18 dicembre al 10 gennaio e poi nel periodo pasquale il Luna Park, viene però ulteriormente suddivisa. Non soltanto attrazioni, nella stessa grande area anche spazi destinati al parcheggio degli autocarri, motrici e rimorchi e gli spazi destinati alle carovane di abitazioni. Come si legge nelle carte comunali la decisione dell’amministrazione è stata presa per motivi di sicurezza con la necessità di individuare “un’ulteriore area specifica destinata a parcheggio dei mezzi dei fruitori per mitigare l’impatto del traffico viabilistico e riducendo al minimo il rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti”.

Guardando ancora le carte comunali l’area destinata alle attrazioni sia del circo che del Luna Park è in totale di 12.500 metri quadrati, mentre di 2.500 ciascuna le aree destinate alle carovane di abitazione e al parcheggio degli autocarri. Infine la zona a uso parcheggio in occasione delle manifestazioni del Luna Park e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è di 6mila metri quadrati.

Sempre nella delibera comunale si legge ancora che la volontà di destinare temporaneamente un’area a uso parcheggio in occasione dello svolgimento del Luna Park, dell’attività circense e dello spettacolo viaggiante, è stata presa per “evitare il più possibile le criticità verificatesi in occasione delle precedenti edizioni e legate alla sicurezza stradale, che rischia di venire compromessa dalla sosta inappropriata di veicoli appartenenti all’utenza dei fruitori del Luna Park, ai quali deve aggiungersi l’ordinaria utenza dei parcheggi presenti nella zona”.