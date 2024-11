Tornano nella settimana dal 18 al 23 novembre le “Giornate Fai per le scuole”, manifestazione interamente dedicata alle scuole che da tredici anni il Fai–Fondo per l’ambiente italiano organizza in tutta Italia. Protagonisti dell’evento saranno gli apprendisti ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari del Fai in collaborazione con i docenti, che accompagneranno altri studenti in visita nei beni e nei luoghi da loro selezionati. Le classi saranno accolte da migliaia di ragazzi e condotte alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, che ne racconteranno la storia, ne sveleranno i capolavori e i particolari curiosi.

A Como al centro dell’attenzione ci sarà la Chiesa della Santissima Trinità, che si trova nell’ex-Seminario maggiore di Como, edificio neoclassico progettato nel 1808 da Simone Cantoni, che sorge in città di fronte al tratto di mura cittadine compreso tra la Torre di San Vitale e Porta Torre. La chiesa è dotata di una volta che conserva l’affresco di un’Ascensione, opera attribuita a Giovanni Domenico Caresana ed eseguita nel 1611. Questo affresco è circondato da analoghe pitture di epoca più recente, raffiguranti una serie di santi e sante appartenuti all’ordine di Sant’Agostino. Tutta la volta è stata restaurata nel 1986. La finta abside in fondo alla chiesa ospita una pala d’altare raffigurante la Santissima Trinità. Il dipinto, realizzato tra il 1608 e il 1610 da Pier Francesco Mazzucchelli, fu traslato da un soppresso monastero agostiniano femminile. Le visite saranno a cura degli apprendisti ciceroni del Liceo Scientifico Linguistico “Paolo Giovio” di Como.