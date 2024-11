E’ stato trasferito al reparto grandi ustionati del Niguarda di Milano e resta in prognosi riservata il 19enne detenuto del Bassone in condizioni critiche dopo l’incendio appiccato lunedì sera in una cella. Il giovane e altri due carcerati sono stati portati in salvo dagli agenti della polizia penitenziaria. Il 19enne però ha gravi ustioni su oltre la metà del corpo.

Trasportato d’urgenza al Sant’Anna, nelle scorse ore è stato poi trasferito al Niguarda. Conseguenze fortunatamente lievi invece per i due compagni di cella.

Proseguono intanto gli accertamenti per chiarire quanto accaduto lunedì sera. Il rogo sarebbe stato appiccato dopo una lite per motivi banali. L’episodio è stato segnalato alla procura di Como.