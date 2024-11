Ricovero in ospedale con ferite gravi per l’ex calciatore del Lugano Alexander Gerndt. Lo svedese era al volante della vettura che ieri mattina in un tratto rettilineo a Cadenazzo ha urtato frontalmente il muro a lato della careggiata, per poi terminare la sua corsa riverso su un fianco. Proprio il Football Club Lugano ha comunicato che la persona rimasta coinvolta è Alexander Gerndt, ex giocatore della prima squadra e attualmente membro dello staff della formazione Under 21 bianconera. “Nell’incidente avvenuto nelle scorse ore Alexander ha riportato ferite di una certa gravità, ma fortunatamente la situazione è sotto controllo – dice il comunicato della società calcistica – La grande famiglia dell’Fc Lugano esprime la propria vicinanza ad Alex e gli augura una pronta guarigione”.

Classe 1986, Gerndt, dopo gli esordi nelle squadre del suo Paese, ha giocato per una stagione in Olanda nell’Utrecht, per poi militare esclusivamente in formazioni svizzere: Young Boys, Thun e Lugano. L’attaccante vanta anche dieci presenze con la Nazionale del suo Paese e in Svezia ha conquistato un titolo nazionale, due Coppa di Svezia e una Supercoppa.