La Pallacanestro Cantù con una prestazione di livello, davanti al pubblico di casa in un PalaDesio ruggente, si impone nel big match contro la Fortitudo Bologna. Gara chiusa 89-60. Riscattando così il ko contro Vigevano.

Dopo un avvio di gara all’insegna dell’equilibrio i brianzoli prendono le misure e Cantù chiude avanti la prima frazione sul 22-16. Un vantaggio che si farà via via più consistente nel corso della partita fino al risultato finale.

Coach Brienza: “Soddisfatto di come abbiamo approcciato la partita”

“Sono estremamente contento, chiaramente anche della vittoria e della prestazione, ma soprattutto dell’atteggiamento – ha detto a caldo il tecnico biancoblu, Nicola Brienza, Sono molto soddisfatto di come abbiamo approcciato la partita, dell’intensità e dell’attenzione che abbiamo messo nei particolari, della voglia di tutti i ragazzi di fare un passo avanti rispetto all’ultima prova. Penso – ha aggiunto – che queste sia l’ultimo step che ci manca per essere sempre competitivi. Mi auguro che ora sia stato fatto questo ultimo passo, la squadra sa che dobbiamo avere questo tipo di atteggiamento sempre e penso che, se riusciremo a portarlo in tutte le partite che mancano e sommandolo alla qualità che poi avremo al completo quando rientrerà anche Tyrus, allora potremmo essere veramente competitivi sempre. Lo siamo praticamente stati comunque in tutte le partite, però i dettagli fanno sempre la differenza e l’atteggiamento che dobbiamo avere deve essere sempre questo. Sono veramente molto contento per quello che i ragazzi ci hanno fatto vedere. Adesso – conclude l’allenatore – sappiamo che domenica abbiamo una trasferta difficilissima, veniamo da due sconfitte in trasferta simili sotto certi versi e vogliamo fare una grande partita a Forlì”.

Formazioni sul parquet della Unieuro Arena domenica 17 novembre alle 18.