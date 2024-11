Gomme da neve o catene a bordo, da domani e fino al prossimo 15 aprile i veicoli devono essere attrezzati. Nei giorni scorsi la corsa per sostituire gli pneumatici della propria auto con quelli invernali per garantire la sicurezza alla guida in caso di strada ghiacciata, grandine, pioggia forte o neve.

Per chi non fa il cambio gomme l’obbligo è di avere a bordo le catene da montare in caso di necessità. L’ordinanza della Provincia di Como interessa le strade provinciali del territorio comasco e riguarda tutti i veicoli, esclusi i ciclomotori e i motocicli.

“Per circolare sulle strade provinciali del territorio – si legge nel documento di Villa Saporiti – i veicoli dovranno essere muniti di pneumatici invernali o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei per la marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo in cui vige l’obbligo i ciclomotori e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulle strade e di fenomeni nevosi in atto”.

Le sanzioni per chi non rispetta l’obbligo possono arrivare fino a 338 euro e, in alcuni casi è previsto il fermo del veicolo. L’entità delle sanzioni varia a seconda della strada che si sta percorrendo (dentro o fuori il centro urbano o autostrada).