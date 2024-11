Tenta il furto in un’abitazione. E’ stato sorpreso – assieme ad un complice poi scappato – mentre usciva da una casa isolata con in mano una torcia e un cacciavite. Ma il 47enne, originario dell’Est Europa, ha fatto poca strada. I carabinieri – già in zona nell’ambito dei controlli del territorio – lo hanno raggiunto in pochi istanti. Nonostante ciò l’uomo non si è arreso e ha ingaggiato un violento scontro prima di essere bloccato. E’ quanto è accaduto la notte scorsa a Olgiate Comasco. Dopo gli accertamenti, il 47enne è risultato residente nel Milanese. Aveva raggiunto il comune della Bassa Comasca a bordo di un’auto, una T-Cross risultata rubata a Malpensa lo scorso 8 ottobre, e sulla quale aveva apposto le targhe “clonate” di una T-Roc realmente esistente, di proprietà di una donna di Milano. Il 47enne è stato arrestato per tentato furto in abitazione. Gli accertamenti dei militari proseguiranno per verificare se l’arrestato, e il complice in fase di identificazione, siano responsabili di altri furti in provincia di Como.