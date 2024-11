Tragica vacanza a Cervia per Roberto Curletto, 76enne originario di Prestino (quartiere di Como) e a lungo socio della Famiglia Comasca. E’ morto all’ospedale di Cesena nei giorni scorsi – ma la notizia è emersa nelle scorse ore – in seguito alle gravi ferite riportate durante un incidente. Da quanto è stato possibile ricostruire si trovava a Cervia con la moglie e con lei stava passeggiando lungo un tratto di ciclopedonale quando un’auto – per motivi ancora in fase di accertamento – è uscita di strada. L’uomo avrebbe fatto appena in tempo ad allontanare la moglie prima di essere travolto. Purtroppo la situazione era apparsa subito molto seria. Il decesso nel presidio ospedaliero nel quale era ricoverato. Curletto si era trasferito in provincia di Varese dopo le nozze ma per lavoro – era un funzionario di banca – si divideva tra Como e Cantù. E proprio con il territorio comasco ha sempre mantenuto un legame profondo.