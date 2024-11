Una 28enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di circolo di Varese dopo un incidente avvenuto questa mattina a Bulgarograsso, in via Ferloni. La donna, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muro. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 10 e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Nell’impatto, la conducente della vettura ha riportato un grave trauma cranico e all’addome. E’ stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Varese.

A Bulgarograsso sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri per i rilievi.