Acquista una Ducati Panigale per 20mila euro, ma il finanziamento per metà della cifra è intestato a un 21enne di Mariano Comense all’oscuro di tutto. Dopo la denuncia del giovane, i carabinieri della tenenza cittadina sono risaliti al presunto responsabile, un 49enne di Magenta, nel Milanese, denunciato per truffa e sostituzione di persona.

L’uomo era stato nel frattempo arrestato ed è in carcere a Rimini.