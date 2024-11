Paratie del lungolago di Como, slitta ancora la data di fine cantiere. Il nuovo anno dovrebbe essere – finalmente – quello che segnerà una volta per tutte la parole “fine” sull’infinito cantiere. La data è la primavera del 2025.

A elencare i motivi che hanno portato ad un ulteriore allungamento rispetto ai tempi di marcia stabiliti è l’assessore regionale agli Enti locali Massimo Sertori.

In primis la mancanza di autorizzazione per poter collegare le vasche e mettere in funzione il sistema di pompaggio affinché l’acqua non fuoriesca più dai tombini e allaghi, come negli ultimi episodi, il lungolago cittadino.