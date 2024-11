“Al concorso per infermieri all’ospedale di Menaggio si sono presentati sei candidati su 40 iscritti. Un esito non soddisfacente, ma ce lo aspettavamo se teniamo conto che a San Fermo si presenta in media il 30% degli iscritti”. Ospedale di Menaggio e carenza di personale: il direttore generale dell’Asst Lariana Luca Stucchi ha fatto il punto sul presente e sul futuro del presidio Erba-Renaldi a margine della presentazione a Lariofiere dei progetti sulle infrastrutture digitali per ospedali sempre più smart nelle province di Como e Lecco.