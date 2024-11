Viadotto dei Lavatoi, lavori per il ripristino parziale della pavimentazione a partire da lunedì 18 novembre. La cattiva notizia è che il cantiere è previsto in orario diurno dalle 9.30 alle 15.30. Sembrano comunque salve le fasce di punta ma inevitabilmente di potranno generare dei rallentamenti per il traffico. Le operazioni sono previste fino al 22 novembre con l’istituzione del senso unico alternato regolato da movieri. L’intervento coinvolge l’intero viadotto, dalla rotatoria di via Canturina a quella di via Oltrecolle. Sarà coinvolta una corsia alla volta secondo l’avanzare del cantiere garantendo la viabilità in sicurezza.

Da lunedì, ma in orario notturno dalle 22 alle 6 del mattino, si torna a lavorare in via Cecilio – all’altezza dell’intersezione con via Ricci (vicino alla stazione di servizio) fino al 29 novembre per lavori di scavo legati alla posa della fibra ottica. Anche in questo caso previsto il senso unico alternato.



E sempre per la posa della fibra ottica da lunedì al 23 novembre sarà sospeso il traffico in via Sacchi, dalle 8.30 alle 16.30, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via per San Fermo e il civico 10. La strada sarà riaperta al termine di ogni giornata lavorativa. Per lo stesso tipo di intervento e negli stessi giorni previsto il restringimento e la deviazione di carreggiata in via Recchi e in viale Rosselli dalle 9 alle 16.30.

Infine in via Bixio (tra piazzale Santa Teresa e il civico 32) per la posa di infrastrutture telefoniche senso unico alternato notturno da lunedì al 29 novembre in orario notturno però dalle 22 alle 6 del mattino.