Rubano merce al supermercato, poi un 36enne marocchino minaccia con una bottiglia la guardia di sicurezza.

E’ accaduto ieri pomeriggio verso le 18.30 quando due cittadini stranieri, di origini nord africane, dopo essere entrati nel supermercato Lidl di viale Innocenzo a Como e hanno rubato diversa merce dagli scaffali nascondendola sotto i vestiti. I due stranieri sono stati bloccati dalla guardia di sicurezza perché avevano superato le casse senza pagare. Uno dei due uomini non ha opposto alcuna resistenza, il secondo, il 36enne marocchino, invece ha iniziato a urlare brandendo una bottiglia di liquore nei confronti dell’inserviente, riuscendo a fuggire in strada.

Immediatamente allertato il 112 NUE, sono giunte sul posto le volanti della polizia riuscendo a fermare l’uomo che per un breve tratto di strada era stato seguito dalla guardia di sicurezza, mentre il secondo soggetto, che era rimasto al supermercato, è riuscito ad allontanarsi in sordina con altra merce non pagata.

Dopo aver raccolto le testimonianze e delineata la dinamica dei fatti, il 36enne è stato portato in Questura e identificato. Dagli accertamenti è emerso che, oltre ad essere irregolare sul territorio e senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati contro il patrimonio e la legge sulle armi, oltre a non aver rispettato l’ordine del Questore di Milano dello scorso 1 novembre a lasciare il territorio entro 7 giorni. Raccolta la denuncia della parte danneggiata e tutti gli elementi a carico del 36enne, l’uomo è stato arrestato per rapina impropria. In corso invece le indagini per identificare il secondo soggetto che era in compagnia del 36enne, allontanatosi dal supermercato.