Dal viadotto dei Lavatoi al lungolago, la prossima sarà una settimana di cantieri a Como. Lavori anche in zone strategiche che inevitabilmente potranno causare problemi al traffico. Alcuni degli interventi sono programmati in orario notturno, ma in altri casi gli operai incaricati saranno in servizio durante il giorno, con un maggiore rischio caos.

Tra gli interventi che potrebbero avere maggiori conseguenze sul traffico quelli previsti sul viadotto dei Lavatoi, per il ripristino parziale della pavimentazione. Cantiere al via lunedì 18 novembre e lavori previsti dalle 9.30 alle 15.30, con l’istituzione del senso unico alternato. Le operazioni sono previste fino al 22 novembre.

Possibili disagi anche sul lungolago. I lavori per completare le fondazioni delle paratie comporteranno il restringimento della carreggiata. Una corsia di marcia sarà chiusa al traffico per tre ore al giorno fino al 15 dicembre. Un mese intero, con la sede stradale parzialmente ridotta e possibili ripercussioni sul traffico. L’ordinanza del Comune dispone la chiusura della corsia del lungolago a ridosso del marciapiede da piazza Cavour fino a via Cavallotti. Salvo imprevisti, lo stop al traffico dovrebbe essere limitato a 3 ore al giorno. Palazzo Cernezzi ha chiesto di evitare la chiusura nelle ore di maggiore traffico, la carreggiata sarà dunque ristretta tra le 9 e le 12 oppure tra le 13 e le 16. Quando poi si arriverà nei pressi dello stadio bisognerà tenere anche conto del calendario delle partite del Como.

Da lunedì, ma in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, si torna a lavorare anche in via Cecilio, all’altezza dell’intersezione con via Ricci. Cantiere fino al 29 novembre per lavori di scavo legati alla posa della fibra ottica. Previsto il senso unico alternato.

Per la posa della fibra ottica da lunedì al 23 novembre sarà sospeso il traffico in via Sacchi, dalle 8.30 alle 16.30, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via per San Fermo e il civico 10. Per lo stesso tipo di intervento e negli stessi giorni previsto il restringimento e la deviazione di carreggiata in via Recchi e in viale Rosselli dalle 9 alle 16.30.

Infine in via Bixio per la posa di infrastrutture telefoniche senso unico alternato notturno da lunedì al 29 novembre in orario notturno però dalle 22 alle 6 del mattino.