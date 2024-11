Gravissimo incidente nel pomeriggio in via Napoleona. Un motociclista di 55 anni è stato trasportato in condizioni disperate all’ospedale Sant’Anna di Como. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, il centauro avrebbe perso il controllo della moto all’altezza dell’ex ospedale, andando a sbattere contro il guardrail. Dopo l’impatto e la caduta, le condizioni del motociclista, residente a Como, sono apparse subito gravissime.

Soccorso dall’ambulanza, è stato portato al Sant’Anna in condizioni gravissime. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Como, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Sembra certo però che non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

La via Napoleona è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso, con inevitabili ripercussioni sul traffico.