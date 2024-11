Auto in fiamme nel pomeriggio di oggi a Como in via Grandi. Ancora da chiarire la causa del rogo, che ha distrutto la vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme.

Non ci sono fortunatamente persone coinvolte. L’incendio, dai primi accertamenti potrebbe essere doloso. Accertamenti della polizia e della polizia locale con i vigili del fuoco.