Si sono chiuse nel pomeriggio a Lariofiere le porte di Young, il salone internazionale dedicato all’orientamento scuola, formazione, università e lavoro, con oltre 28mila visitatori. Iniziata giovedì e giunta alla sua 17esima edizione, la fiera ha accolto giovani desiderosi di chiarirsi le idee sul proprio percorso di studi, costruendo così un primo tassello per il proprio futuro. La Regione, per la prima volta, ha contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento, a fianco di tutte le università del territorio.

Per l’occasione, nei padiglioni del polo fieristico di Erba, erano presenti quasi 200 realtà, italiane ed estere. Non solo incontri e convegni per meglio conoscere le professioni richieste oggi dal mercato, ma anche laboratori e colloqui di orientamento: quest’anno il Salone si è arricchito della presenza di 16 aziende che hanno scelto di presentarsi ai giovani per avvicinarli anche al mondo del lavoro.

Quest’anno, accanto allo spazio riservato agli atenei, si è voluta riservare particolare attenzione anche all’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori, dedicati ai giovani che stanno per terminare la scuola secondaria di secondo grado e vorrebbero avvicinarsi a un percorso più pratico e tecnico rispetto a quello accademico.

Il Salone, come detto, si è chiuso con un grande successo di pubblico. Oltre 28mila giovani hanno riempito i padiglioni di Erba nei tre giorni di Young.