Torna per la terza edizione “Comolake”, la Cernobbio del Digitale. L’appuntamento internazionale dedicato all’innovazione digitale, quest’anno dal titolo “Digital Innovation Forum – Comolake 2025”, si svolgerà il 14, 15, 16 e 17 ottobre al Centro congressi di Villa Erba a Cernobbio. L’evento, ideato dal sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, è promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che nasce con lo scopo di favorire le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’intelligenza artificiale.

Tre giorni di incontri, conferenze e workshop metteranno al centro le tecnologie emergenti e le loro applicazioni nel futuro dell’economia e della società, mentre l’ultimo giorno, il 17 ottobre, il Forum sarà aperto ad un pubblico selezionato che potrà visitare gli stand delle aziende presenti per confrontarsi con i leader del settore e scoprire le ultime innovazioni in ambito digitale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Comolake torna come appuntamento di riferimento per aziende, startup, istituzioni e professionisti. L’evento vedrà la partecipazione di esperti di fama internazionale, innovatori e leader del settore tecnologico, impegnati in tavole rotonde, incontri e dibattiti sui grandi temi del Paese: reti, infrastrutture, sanità, mobilità, energia, pubblica amministrazione, settore bancario e assicurativo.

L’evento di Cernobbio sarà anche un’occasione di sostegno per il mondo universitario italiano. La Fondazione Innovazione Digitale ETS devolverà parte dei ricavi alle migliori università italiane attive nel settore dell’innovazione tecnologica.