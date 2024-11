Sono stati oltre 28mila i giovani che hanno partecipato alla 17esima edizione di Young, il Salone dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro che da giovedì 14 a sabato 16 novembre ha animato i padiglioni del Centro Espositivo Lariofiere di Erba.

La compartecipazione quest’anno di Regione Lombardia e dell’Assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione con l’assessore Alessandro Fermi nell’organizzazione del Salone, oltre alla collaborazione con la Camera di Commercio Como-Lecco, gli Uffici Scolastici territoriali, le amministrazioni provinciali e il Tavolo Interassociativo, hanno permesso di realizzare una manifestazione diventata punto di riferimento in Lombardia.

“Questa edizione è stata sicuramente la migliore nella storia di Young, sia per i contenuti che per l’affluenza registrata – afferma il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati -. Abbiamo potuto contare sulla presenza di un notevole numero di stand accademici e di aziende che hanno permesso al Salone di confermarsi come un’opportunità per indirizzare l’orientamento non solo dopo la terza media, ma anche post diploma. Alcuni eventi hanno registrato il sold out e, considerate le richieste da parte degli studenti, sono stati aggiunti posti a sedere per consentire a tutti gli interessati di partecipare. Numeri importanti che ci rendono soddisfatti e orgogliosi e che ci spronano a proseguire nella volontà di far diventare Young un reale punto di riferimento per i giovani e le famiglie che possa offrire loro gli strumenti per compiere delle scelte consapevoli”.