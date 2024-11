Nuova settimana di chiusure notturne sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di domani alle 5 di martedì 19 novembre, sarà chiusa l’entrata di Fino Mornasco, in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

Dalle 20 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21 novembre, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, sarà chiusa l’area di servizio “Lario ovest”, situata nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord, verso Lainate, mentre dalle 21 sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

Sempre per i lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 20 di giovedì 21 alle 5 di venerdì 22 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel tratto compreso tra Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Como/Chiasso, mentre dalle 21 di venerdì 22 alle 5 di sabato 23 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Chiasso.

Inoltre, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, nelle notti di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 22 alle 5, saranno chiusi il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso il confine italo-svizzero e il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate. Nelle notti di venerdì, sabato e domenica con lo stesso orario, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

Infine, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 19 alle 5 di mercoledì 20 novembre sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.