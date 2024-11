Due lavoratori in nero, uno italiano e uno pakistano e uno irregolare sono stati scoperti dalla guardia di finanza in un ristorante comasco. Le fiamme gialle hanno chiesto all’ispettorato territoriale del lavoro di Como un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti non era in regola al momento del controllo.

Durante i controlli per contrastare le irregolarità in ambito economico e del lavoro, i finanzieri hanno sanzionato quattro esercenti per la mancata emissione di scontrini e uno per omessa manutenzione del registratore di cassa.