Albese con Cassano ha ospitato l’assemblea elettiva ordinaria provinciale di Como della Federazione Ciclistica per il quadriennio olimpico 2025-2028. Erano presenti venti sociaetà, per un totale di 33 voti a disposizione. Per la carica di presidente comasco, è stato confermato all’unanimità Arif Messora, che avrà come consiglieri Raniero Mariani, Piera Martina, Pierangelo Ravizzini e Matteo Sala. Come delegati all’assemblea elettiva nazionale sono stati invece nominati Marco Cappellini, Eugenio Pesenti, Michela Carolina Sala e Umberto Giulio Viganò.