Guido Zanazio e Cesare Brusa sono i vincitori dell’ottavo Special Rally Circuit della Vedovati Corse andato in scena lo scorso fine settimana sul rinnovato asfalto dell’Autodromo Nazionale Monza.

Il duo bergamasco-verbanese ha dettato i ritmi nella prima e nella terza speciale con una doppietta perentoria inframezzata da un altrettanto incisivo secondo posto nell’ultimo tratto cronometrato. Zanazio e Brusa si sono alternati al volante della loro Citroen C3 Wrc+ e hanno così scritto il loro nome in un albo d’oro che comprende anche i successi dei piloti comaschi Felice Re (2016) e Marco Butti (2021).

I vincitori hanno preceduto i campioni in carica Stefano Zambon e Gabriele Romei (sulla stessa vettura), autori di un’ottima gara ma “sporcata” da 10” di penalità dovuti all’abbattimento di una chicane. A bordo di una Citroen Wrc anche i terzi, Alessandro Sabbadini e Walter Pasini.

La zampata finale dell’elvetico Mirko Puricelli ha permesso a lui e al copilota Marco Menchini, di portare a casa un quarto posto assoluto a bordo di una Citroen DS3 Wrc, a dieci anni dal suo successo proprio al “Vedovati”. Quinto il bergamasco Alessandro Perico in coppia con il lecchese Maurizio Vitali con una Skoda Rs. Il driver di Scanzorosciate ha vinto la classe staccando una nutrita concorrenza e scaldandosi in vista del Monza Rally Show, in programma dal 6 all’8 dicembre, la corsa che chiuderà la stagione 2024 dei rally lombardi. Tra i partecipanti – più avanti si saprà se al volante o alle note – è annunciata anche la presenza dell’ex ciclista Vincenzo Nibali.

Albo d’oro

2012: Uzzeni-Fappani (Subaru Impreza Wrc)

2013: Uzzeni-Fappani (Subaru Impreza Wrc)

2014: Puricelli-Falzone (Ford Fiesta Wrc)

2015: Pedersoli-Romano (Citroen C4 Wrc)

2016: Re-Bariani (Ford Focus Wrc)

2017: Brusa-Cerutti (Ford Fiesta Wrc)

2018: Miele-Cerutti (Citroen DS3 Wrc)

2019: Miele-Cerutti (Citroen DS3 Wrc)

2021: Butti-Florean (VW Polo R5)

2022: Crugnola-Carmellino (Citroen C3 R5/Rally2)

2023: Zambon-Romei (Citroen C3 Wrc+)

2024: Zanazio-Brusa (Citroen C3 Wrc+)