Alla scoperta della Vecchia Cava e del Castel Baradello di Como, circondati dalla natura del Parco Regionale Spina Verde: da domenica 24 novembre a domenica 22 dicembre nuove aperture invernali e tour guidati per ammirare luoghi affascinanti e simbolo della città. Per le settimane che precedono il Natale, è in programma un itinerario che unisce la visita del Castello a quella alla Cava di Camerlata, il cuore inaccessibile della Spina Verde, normalmente chiusa al pubblico.

La Vecchia Cava è un luogo dal fascino misterioso e suggestivo, all’ombra di una parete rocciosa. Da quella cava di arenaria per millenni si è estratto il materiale prezioso che i comaschi, generazione dopo generazione, hanno usato per realizzare i loro più importanti monumenti.

Tra miti e leggende, il Castel Baradello è uno dei simboli indiscussi della città: un Castello medioevale costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, dalla cui torre ci si affaccia direttamente sul lago e si ammira un panorama mozzafiato. Alle spalle ha una storia secolare e su di lui aleggia un alone di mistero che incuriosisce grandi e piccoli.

Il tour si rivela così interessante e coinvolgente: è un tuffo nel passato alla scoperta della storia e della natura del territorio. Il ritrovo è a Como, Piazza Camerlata. I tour si terranno domenica 24 novembre, poi 1, 8, 15 e 22 dicembre, sempre alle ore 10.30. Il costo per gli adulti è di 18 euro, mentre dai 6 ai 14 anni il prezzo è di 10 euro. Il tour è gratuito per bambini fino ai 5 anni.