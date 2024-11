Resta ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale San Gerardo di Monza il 41enne vittima ieri di un incidente sul lavoro a Erba, in un cantiere in via Fiume. L’uomo, di origini albanesi e residente in provincia di Bergamo, è in neurorianimazione e la prognosi è riservata.

Sembra che l’uomo fosse su un carrello elevatore quando, per cause ancora da chiarire è stato schiacciato contro il soffitto, riportando traumi gravissimi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’infortunio.